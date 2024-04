è il secondo anticipo del venerdì sera della lunghissima 33esima giornata di Serie A con calcio d'inizio alle 20.45 alla Unipol Domus Arena del capoluogo sardo.continua la ricerca del riscatto dei suoi dal periodo negativo che vede i bianconeri incappati in 2 vittorie nelle ultime 11 gare e con un secondo posto che dista oggi 6 punti, ma con la Roma qinta che insidia a -8., dopo aver fermato l'Inter vuole ripetersi con un'altra delle big del nostro campionato per mettere ancora più margine rispetto ai 4 punti odierni fra sé e la zona retrocessione.

Cagliari: in attesaJuventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, Alcaraz, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Vlahovic, Chiesa. Allenatore: Massimiliano AllegriTanti gli indisponibili da entrambe le parti con Pavoletti, Petagna, Mancosu e Oristanio per i rossoblu e Fagioli, Pogba e Milik fra i bianconeri. Occhio al cartellino per i diffidati DossenaLuvumbo, Pavoletti e Prati per il Cagliari e per il solo Cambiaso per la Juventus. Arbitra l'incontro il signor Marco Piccinini della sezione di Forlì.