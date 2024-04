Juventus, Allegri: 'Mercato? In questo periodo ci sono voci sui giocatori, ma anche sugli allenatori...' VIDEO

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida che domani, 19 aprile 2024, vedrà la società bianconera affrontare il Cagliari in trasferta con calcio d'inizio alla Sardegna arena a partire dalle 20.45.



Inevitabile parlare delle voci di mercato che ruotano attorno al suo futuro, ma anche a quello di molti dei suoi ragazzi, con l'allenatore livornese che ha confermato come questi rumors esistano, ma che oggi la squadra deve rimanere concentrata sull'obiettivo e sugli ultimi 30 giorni di gare. Ecco le sue parole.