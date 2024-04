Cagliari-Juventus, Mina incontenibile: Ranieri non gli fa battere il primo rigore, lui tira il secondo e segna

Redazione CM

49 minuti fa



Yerry Mina è diventato in poco tempo un leader indiscusso del Cagliari: il difensore colombiano arrivato a gennaio dopo sei mesi tutt'altro che esaltanti, tra infortunio e panchina, alla Fiorentina, ha trovato contro la Juventus il primo gol con la maglia dei sardi, in una maniera piuttosto inusuale per un difensore. Su calcio di rigore.



LA DISCUSSIONE E IL GOL- E dire che poteva andare dal dischetto anche prima, dato che il primo dei due penalty concessi ai rossoblù ha visto Mina chiedere il pallone, ma lasciar battere Gaetano per andare a chiedere spiegazioni a Ranieri. Al secondo rigore, ha preso subito la sfera in mano, l'ha sistemata e ha spiazzato Szczesny con un destro perfetto a incrociare. Il pubblico della Unipol Domus è una bolgia, Mina a Cagliari sembra tornato quello dei Mondiali in Brasile 10 anni fa.