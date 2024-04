incolpevole sui gol. Per il resto sempre attento.: leader indiscusso. Da lui non si passa mai. Decide di battere il secondo rigore spiazzando Szcsezny.: macchia una partita più che sufficiente perdendo una palla sanguinosa e causando l'autorete decisivo nella stessa azione di gioco.: soffre inizialmente ma poi argina con successo le discese di Chiesa.(dal 42' s.t: partita difensiva di assoluto spessore.: in marcatura su Rabiot è impeccabile anche se qualche volta si perde nella mischia di centrocampo.

(1' s.tuna conclusione insidiosa appena entrato e poi il nulla).: manca sempre il tempo di gioco. Favorisce il gol di Vlahovic abbassandosi in barriera al momento del tiro.: ancora una volta mette tutto se stesso ma ha sulla coscienza la puniziona da dove nasce la rimonta juventina.(dal 33' s.t: si prende la responsabilità del primo rigore che trasforma con freddezza.(dal 23' s.t: impalpabile, impreciso, non da lui).: imprendibile. Le sue accellerate mettono in difficoltà tutta la retroguardia bianconera.

: completamente rinato. Semina il panico tra i difensori ospiti.(dal 33' s.t: chi l'avrebbe mai detto che sarebbe uscito dal campo con il rammarico di non aver portato a casa addirittura tre punti contro la Juventus. Un punto che comunque vale oro.