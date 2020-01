Simone Pinna, terzino del Cagliari, rientrato in estate dall'Olbia, ha fatto il suo debutto in Serie A in questa stagione: titolare contro il Brescia la prima di campionato, poi solo panchina. Per questo motivo, a gennaio, può lasciare il club sardo.



Come appreso da calciomercato.com, l'Empoli fa sul serio per il classe '97: i toscani insistono per il prestito con diritto di riscatto, inserendo un controriscatto in favore del Cagliari, che lo valuta 3 milioni di euro. L'ultima parola spetta a Giulini.