Il Cagliari questo pomeriggio affronterà la Juve all'Allianz Stadium. I sardi non hanno una tradizione favorevole a Torino contro i bianconeri. Infatti, come ricordato da Opta, il Cagliari ha vinto solo due delle 38 partite di Serie A in casa della Juventus (14N, 22P), la più recente nel gennaio 2009, con Massimiliano Allegri in panchina.