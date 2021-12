"Non posso dire molto, ovviamente me ne vado via. Non c'è stata né mancanza di rispetto, né mancanza di professionalità mia o di Caceres. Sono temi contrattuali e dell'attualità a Cagliari, ma che non c'entrano con l'oggi, cose che si ripercuotono da parecchi anni. Da un mese ho rinnovato il contratto, abbassandomi il salario e con la possibilità di andarmene a gennaio. In dieci giorni potremo parlare di una nuova squadra. Vorrei parlare di tutto ciò che sta accadendo al Cagliari, quando me ne andrò lo farò, spiegherò tutto". Così Diego Godin ai media uruguaiani.