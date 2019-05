Cagliari-Lazio 1-2 (primo tempo 0-1)



Marcatori: 31' p.t. Luis Alberto (L), 8' s.t. Correa (L), 46' s.t. Pavoletti (C)



Assist: 31' p.t. Marusic (L), 8' s.t. Luis Alberto (L), 46' s.t. Castro (C)



Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Cacciatore, Klavan, Romagna, Pellegrini; Deiola, Cigarini (12' s.t. Bradaric), Padoin (13' s.t. Cerri); Barella; Joao Pedro (32' s.t. Castro), Pavoletti. All. Maraner



Lazio (3-5-2): Proto; Luiz Felipe, Acerbi, Radu (29' s.t. Bastos); Marusic, Parolo, Badelj (17 s.t. Cataldi), Luis Alberto (39' s.t. Immobile), Lulic; Correa, Caicedo. All. Inzaghi



Arbitro: Fabbri di Ravenna



Ammoniti: 13' p.t. Radu (L), 24' p.t. Badelj (L), 19' s.t. Proto (L), 40' s.t. Barella (C), 49' s.t. Cacciatore (C), 49' s.t. Luiz Felipe (L)