Cagliari-Lazio è il terzo anticipo del sabato di Serie a e come sempre Calciomercato.com vi offre LIVE la Moviola della gara.



LA DESIGNAZIONE

MARESCA

BINDONI – ALASSIO

IV: COSSO

VAR: DI PAOLO

AVAR: ZUFFERLI



PRIMO TEMPO

16' Tira Luis Alberto dalla distanza, ma la conclusione è deviata da Altare con un braccio. L'arbitro Maresca inizialmente non dà il rigore, ma poi viene richiamato dal Var e con l'on field review concede il penalty dando anche il cartellino giallo al centrale sardo.

21' Protesta anche il Cagliari e il suo capitano Joao Pedro per un possibile tocco di mano di Marusic su colpo di testa di Grassi, ma la palla colpisce soltanto il petto del difensore.

42' Tutto regolare nel gol del raddoppio della Lazio con il pallone recuperato regolarmente e tutte le posizioni di partenza completamente in gioco.