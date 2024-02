Cagliari, le pagelle di CM: Augello errore killer! Mina-Dossena, che coppia

Antonio Cinus

Cagliari-Napoli 1-1



Scuffet 6: attento in avvio su Raspadori, nulla può sul vantaggio partenopeo. Bravo anche nel finale su Simeone.



Nandez 6,5: la vera anima del Cagliari. Lotta e corre per tutta la partita senza mollare un attimo.



Mina 6,5: contiene Osimhen in maniera egregia, che segna solo in un'occasione fortunosa.



Dossena 7: si coordina con Mina chiudendo perfettamente quasi tutte le incursioni degli ospiti. Suo il lancio vincente per il pareggio.



Augello 5: primo tempo ottimo ma nella ripresa da un suo errore nasce il vantaggio ospite.



(dal 31' s.t Oristanio 6: il suo ingresso porta vivacità alla squadra).



Deiola 6: ha il compito di lottare a centrocampo e porta a termine il proprio lavoro in maniera sufficiente.



Makoumbou 6: gioca il pallone senza perdersi tra i soliti tocchi di troppo.



Gaetano 5,5: qualche ottimo fraseggio ma forse sente troppo la pressione della sfida contro il "suo" Napoli.



(dal 16' s.t Viola 5,5: entra per dare una scossa davanti ma non incide).



Jankto 6: attento, preciso, più presente in fase offensiva rispetto alle precedenti gare.



(dal 16' s.t Zappa 5,5: non si propone come dovrebbe in fase offensiva, nonostante in difesa non abbia avuto molti grattacapi.



Luvumbo 7: si assenta per la maggior parte della gara ma è suo il gol del pareggio all'ultimo respito.



Lapadula 5,5: va bene lottare su ogni pallone ma bisogna anche essere più "cattivi" in area di rigore.



(dal 16' s.t Pavoletti s.v)



(dal 31' s.t Petagna 6: fa a sportellate contro la sua ex squadra).



All. Ranieri 6: Mette in campo una squadra attenta e propositiva, trovando nel finale un punto fondamentale.