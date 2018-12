Primi minuti, subito uscita così così, poi respinge il tiro di Correa praticamente sui piedi di Milinkovic che lo trafigge. Pure sul colpo ravvicinato di Acerbi la lascia là. Colpevole.Non riesce quasi mai ad arginare la Lazio dalla sua parte, c'è molta densità di maglie biancocelesti. Ha un attimo di discussione con Inzaghi nella ripresa, ma chiede subito scusa. In balia degli eventi.Soffre con tutto il reparto il reparto d'attacco della Lazio, che dà pochi riferimenti. Nel secondo tempo pregevole intervento in scivolata su Immobile.Al centro della difesa prova in tutti i modi a tenere un po' il ritmo, con la Lazio che attacca. Fa fatica a tenere gli avversari, Maran lo toglie.(Dal 1' st Pajac 5,5: Corre molto, si impegna molto, ma non è che i suoi compagni lo assecondino granchè).: Prova a predicare calma, ma i suoi in poco tempo perdono la partita.: La Lazio è molto aggressiva, attenta, il croato soffre, tanti errori e poco aiuto ai compagni.: Dalla sua parte Lulic è aggressivo, la Lazio fa densità, il Cagliari va spesso in apnea.Pallaccia a Pisacane nei primi minuti praticamente da codice penale, poi ha la palla-gol del pari ma non ci arriva.In avvio sbaglia molto, soffre le iniziative della Lazio. Fa poco, con poca qualità, si vede a sprazzi il giocatore che sta facendo innamorare tutte le big d'Europa. Fantasma, alla romana si direbbe che 'sbarella' troppo spesso per la sua qualità.(27' Dessena s.v.): Con la sua tecnica facilita il gioco del Cagliari, quando può. Non ci riesce molto, a dire il vero. Segna il rigore nel finale, freddo.: Ha tanto fisico, e poco altro. Non tiene su molti palloni, fa tanta fatica a rendersi pericoloso, tira pure poco. Maran non lo fa rientrare in campo nella ripresa.: Il secondo tempo del Cagliari è confusionario, senza troppa convinzione, rassegnato. E non cambia molto con lui in campo).: Ha tante, troppe assenze il suo Cagliari per impensierire una Lazio che ha disperato bisogno di vincere. Ok, le assenze, ma la determinazione non c'è, la voglia neppure, i suoi troppo spesso si lasciano intrappolare dalla manovra della Lazio senza nessuna verve o aggressività. Troppo poco per prendere punti prima di Natale. Troppa rassegnazione, soprattutto.