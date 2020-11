Cagliari-Sampdoria 2-0Cragno 6: spettatore non pagante. Quasi mai chiamato in causa.Zappa 6,5: iniziano a vedersi i progressi dell'ex Pescara, quest'oggi impeccabile in fase difensiva.(dal 45'+1 s.t Pisacane s.v)Walukiewicz 6,5: il difensore polacco si dimostra un vero "gigante". Quest'oggi si dimostra sicuro in tutto.Godin 6: qualche errore di troppo nel primo tempo condizionano il suo voto. Nella ripresa torna il vero Godin.Lykogiannis 6: il terzino greco affonda meno del solito ma bisogna premiarlo soprattutto per non aver commesso sbavature difensive.Rog 6: il croato compie il minimo sindacale. Partita senza sbavature.Marin 6: partita tranquilla per il regista rumeno che compie senza problemi il suo dovere. A inizio ripresa lascia il campo per scelta tecnica.(dal 1' s.t Sottil 6,5: Entra e spacca la partita. Le sue discese hanno reso impossibile la vita alla difesa doriana. Segna, ma il VAR annulla per un fuorigioco millimetrico)Nandez 7: il motorino dei sardi ha sempre il "pieno". Corre e lotta su ogni singolo pallone. Corona il tutto con la prima rete stagionale. Instancabile.(dal 45'+1 s.t Caligara s.v)Joao Pedro 7: il brasiliano si dimostra sempre più leader. Con il rigore di oggi raggiunge 5 reti in appena sette gare.Ounas 6,5: all'algerino quest'oggi è mancato solamente il gol. Il suo momento di inserimento sembra esser terminato, ora arriva il bello.(dal 45'+1 s.t Tramoni s.v)Simeone 6: l'argentino è apparso un po' fuori dal gioco ma è il suo il lancio che porta al raddoppio dei rossoblù.(dal 41' s.t Pavoletti s.v)All. Di Francesco 7: L'inserimento di Sottil a inizio ripresa è la giusta lettura della partita. In 11 contro 10 doveva osare ed è ciò che fatto. Finalmente la squadra sembra avere la sua identità.