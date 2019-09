Olsen 7: si distingue sia tra i pali sia in uscita. Sollecitato in più circostanze, non fa interventi clamorosi fino al 59', quando si supera su Koulibaly. Dona certezze al reparto



Cacciatore 6: si trova ad affrontare Mario Rui altissimo, spesso in triangolo con Insigne. Concede qualche spazio, ma non sfigura. Non si vede, per ovvi motivi, quasi mai oltre la propria metà campo



Pisacane 6.5: salva su Lozano in apertura di match con un grande intervento in chiusura che cancella una grande chance. Segue bene Klavan nei movimenti



Klavan 6: gara difficile quando è costretto a tenere il timing sui tagli di Mertens e Callejon. Diverse le chiusure importanti, a fronte di qualche concessione, in particolare a Mertens



Lykogiannis 6: inserito per avere una maggiore copertura, si limita ai compiti difensivi senza particolari sbavature, con la difficoltà di tenere un Callejon molto ispirato



Nandez 6.5: si vede poco la sua qualità, chiamato a far legna non riesce ad esprimersi rispetto agli standard delle prime gare. Ma, diventa decisivo nel finale, quando trova qualche spazio e scodella al centro il cross per il gol di Castro



Oliva 6: diventa l'uomo tattico di Maran piazzandosi davanti la difesa con il doppio compito di tenere compatta la squadra e di gestire il primo possesso. Non sfigura al San Paolo



Rog 6.5: prova ad esaltarsi davanti al suo ex pubblico: pressa Zielinski, ci mette tanta energia, commette qualche fallo di troppo, prende un'ammonizione ma guadagna un'uscita tra gli applausi del San Paolo (dal 27' st Castro 7: ci mette tanta sostanza ed ha il merito straordinario di trovare il gol sul cross di Nandez)



Ionita 6: prova ad esser l'uomo tra le linee, ma si rende più utile in fase di non possesso con una gara di grande sacrificio



Joao Pedro 6.5: mostra tutta la sua tecnica, mette più volte in difficoltà la difesa del Napoli con numeri da palcoscenico importante (dal 45' st Ceppitelli sv)



Simeone 5: si vede con il contagocce, vero che ha avuto pochi palloni, ma il confronto con Joao Pedro è impietoso e viene sostituito (dal 29' st Cerri sv)



All. Maran 6.5: sbanca il San Paolo, un solo tiro nello specchio della porta, ma tanto basta per agguantare gli azzurri in classifica e portare a tre la striscia di vittorie consecutive.