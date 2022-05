VENEZIA-CAGLIARI 0-0



Cragno 6,5: piange alla fine. E’ il Cagliari e fa male vederlo disperato a fine partita.



Altare 6: prova sufficiente



Ceppitelli 6: partita attenta (dal 13’st Lovato 6: prova sortite offensive nel finale ma senza successo)



Carboni 6: non soffre gli attacchi veneziani



Bellanova 6,5: uno dei migliori. Esterno che probabilmente tornerà in A



Nandez 7: il migliore



Grassi 6: ci si aspettava di più da lui (dal 35’st Pereiro SV)



Deiola 5: partita insufficiente (dal 13’st Marin 5,5: prova a dare qualità ma senza precisione)



Lykogiannis 5,5: fioca solo mezz’ora e non da ricordare (Dal 34pt Rog 6: garra e voglia ma senza precisione)



Pavoletti 4,5: non segnare al Venezia è grave. Ancora di più quando é decisiva per non andare in B (dal 35’st Balde SV)

Joao Pedro 4: per la sua qualità ci si aspettava di più. Ed invece è Serie B.



All. Agostini 4: impresa compiuta. Serie B arrivata nel “facile” campo di Venezia con la Salernitana che aveva regalato su un piatto d’argento la salvezza ai sardi.