Spezia-Cagliari 2-0Cragno 8: in due giri di lancette prima neutralizza Verde dal dischetto poi mette in angolo la rasoiata velenosa di Agudelo. Non due interventi qualsiasi. Nulla può sulle reti dello Spezia.Goldaniga 5,5: come buona parte dei compagni appare spaesato, soprattutto nella ripresa.Lovato 7: è il perno della difesa che agisce su Gyasi vincendo quasi tutti i duelli. (27’ st Balde: 5,5 troppo poco tempo per incidere ma sembra vivere in un mondo a parte)Altare 6: senza grosse sbavature, anzi salva su una ripartenza dei padroni di casa.Bellanova 6: si fa trovare pronto quando deve alimentare il gioco sulla fascia.Deiola 5,5: l’ex di turno non disdegna di puntare e tirare ma fa più falli che altro. (17’ st Pereiro 5,5: messo in campo quasi per disperazione va a sbattere sul muro difensivo)Grassi 5: perde un pallone sanguinoso con Gyasi, lo salva Cragno. Ma anche nella ripresa non si fa notare.Baselli 6: geometrie pulite pur senza strafare e una sua puntata lambisce il palo di Provedel. (17’ st Marin 5,5: non incide nella mezz’ora in cui è stato utilizzato)Dalbert 5: guardalinee e Var correggono Orsato che aveva dato la rimessa dal fondo. Ma il rigore su Erlic appare netto per un intervento scomposto e in ritardo. (1’ st Zappa 5,5: un po’ meglio ma anche lui si adegua al nulla dei rossoblù)Joao Pedro 5: mai nel vivo del gioco, non è da lui.Pavoletti 5: è il più battagliero ed infatti ne fanno le spese in diversi in maglia bianca. Al quarto fallo Orsato gli mostra il giallo.All. Mazzarri 5: prestazione opaca. Rischia di capitolare due volte nel primo tempo. Prestazione che non gli offre segnali positivi per il futuro.