Cagliari-Parma 2-2



Cragno 6,5: il Parma lo beffa con due tiri ravvicinati dove non può nulla, per il resto respinge i tanti tiri da fuori scagliati dai crociati.



Faragò 6: al netto di qualche errore, una prestazione positiva, in questo nuovo ruolo, un ibrido tra terzo centrale difensivo e terzino destro.



Pisacane 6,5: si sta specializzando anche nel fare il perno centrale della difesa a tre, lui che in carriera ha giocato anche come centrale di destra a tre e come terzino destro.



Klavan 6: Cornelius è un cliente difficile, e la cava col fisico e con l’esperienza, anche se nel finale proprio il danese beffa i rossoblù.



Pellegrini 6: il solito Pellegrini, straripante in attacco, disattento e con tanti errori dietro. Si perde Cornelius nel finale.



Nandez 6,5: ‘El Leon’ sfodera una prestazione delle sue, segno che è proprio tornato quello di inizio stagione. Grande corsa sulla fascia destra.



Cigarini 6,5: sempre sul pezzo, presente a sé stesso e al servizio dei compagni, gran sacrificio, un vero leader.

(dal 27’ s.t. Oliva 5,5: nel finale il Cagliari arranca troppo e lui non riesce a cambiare rotta)



Ionita 6: attento a coprire le incursioni dei compagni, stasera non tanto appariscente, ma molto efficace e utile.



Nainggolan 6,5: sfiora il gol con alcuni tiri da fuori, è sempre la luce del Cagliari, ma nemmeno lui nel finale è lucido.



Joao Pedro 6: il gol, il numero 14 in campionato, ma anche il rigore sbagliato che poteva dare il là alla vittoria sarda.



Simeone 7,5: gol, ritrovato dopo un mese e mezzo, e un assist. In mezzo, una partita come al solito encomiabile dal punto di vista del lavoro e del sacrificio.

(dal 39’ s.t. Paloschi s.v.)



All.: Maran 6: la sua squadra regge fino al 94’ per una vittori che forse sarebbe stata meritata, ma ha il torto di indietreggiare troppo nel finale.