: Fa il suo fino al rigore dove viene spiazzato da Oliveira. Nella ripresa prende un calcio da Felix e frena la voglia di raddoppio della Roma.: Frenato da Vina, in difficoltà quando c’è da chiudere la diagonale.: Quarta di fila per la sorpresa di questo inizio 2022 sardo. Mantiene a bada Abraham dimostrandosi ben più che un semplice rincalzo. Su Felix usa maniere troppo forti però. Rischia il rosso. (88’ Gagliano sv)Intervento rischioso ma preciso su Zaniolo dopo pochi minuti in area rigore. Continua su questo copione per il resto della partita e nel finale inventa un cross di splendore per Pedro.: Prende la targa ad Abraham e non lo fa quasi mai parcheggiare in area amica.Schiacciato da Mkhitaryan, spaesato. E pure molto impreciso quando c’è da andare sulla banndierina.: Non si demoralizza e mantiene la schiena dritta come dimostra il tentativo al volo nella ripresa: Provoca il rigore e tanti bruciori di stomaco a Mazzarri. Resta un giocatore che promette bene ma non mantiene molto. (80’ Lykoggianis 6,5: se solo avesse giocato dall’inizio…)Dopo il miracolo di una settimana fa torna sulla terra. Ma è tra i pochi a provare qualcosa in più dell’ordinario. Cala di brutto nella ripresa. (69’ Nandez 6: porta carica e verticalità, nel finale poteva osare di più a tu per tu con Patricio)Apre spazi, combatte ma non si crea mai l’occasione giusta per far male. Però è vivo.: Maltrattato da Mancini trova ben pochi attimi di respiro nel primo tempo. Osa qualcosa in più nella ripresa quando trova i guantoni di Patricio e il palo sulla via della gloria.Tra covid e stanchezza post rimonte si ritrova un Cagliari stremato. Si vede subito, e la Roma fa pure per approfittarne. Cambi tardivi.