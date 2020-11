Cagliari-Spezia 2-2Cragno 6,5: incolpevole sul primo gol di Gyasi. All'ultimo minuto non riesce a salvare il risultato ma compie comunque degli ottimi interventi.Zappa 6,5: primo tempo quasi opaco, secondo tempo da grande protagonista. Suo l'assist per il grande gol di Pavoletti.Walukiewicz 5,5: Poca attenzione sul vantaggio ospite, partita che non arriva alla sufficienza. Da lui ci si aspetta di più.Klavan 4,5: ha colpe parziali sul vantaggio spezzino, grandi colpe invece sul fallo da rigore commesso al 92' minuto. Toglie due punti preziosi alla sua squadra.Carboni 6: gara attenta da parte del terzino sardo. Nel secondo tempo prova a spingere timidamente; deve osare di più.(dal 28' s.t Tripaldelli 6: entra e compie il minimo sindacale. Attento in fase difensiva)Marin 5: il regista rumeno non riesce a dettare i tempi. Quest'oggi è apparso spaesato come nelle sue prime gare.Rog 6: primo tempo sottotono, meglio la ripresa, dove riprende in mano il centrocampo sardo. Suo l'intervento decisivo su un Gyasi ormai involato a porta.Ounas 5: l'algerino si divora clamorosamente il gol del 3 a 1. Poteva chiudere la partita.(dal 32' s.t Faragò s.v)Joao Pedro 7: suona la carica da vero leader. Il brasiliano è il capocannoniere rossoblu. Apre le danze e la rinascita dei padroni di casa.Sottil 6: l'esterno italiano corre meno del solito. Partita sufficiente anche se sul 2 a 1 spreca una palla preziosa per chiudere il match.(dal 44' s.t Caligara s.v)Pavoletti 7: Pavogol ritrova la gioia dopo un anno e mezzo. Un lungo calvario dovuto alla doppia rottura dello stesso crociato, un calvario interrotto da un bellissimo gol di tacco.(dal 32' s.t Cerri 6: entra nel finale di gara e fa a sportellate contro chiunque. Fondamentale nel tenere palla e far salire la squadra)All. Di Francesco 6: deve far fronte a 3 assenze pesanti. Un primo tempo sottotono per la sua squadra, che tira fuori il meglio nella seconda frazione, dopo una strigliata negli spogliatoi.