Cagliari, le pagelle di CM: Gaetano che perla! Azzi, assente ingiustificato.

Cagliari-Lazio 1-3



Scuffet 6,5: tiene a galla i rossoblù con delle belle parate. Da rivedere solamente sul secondo gol.



Zappa 5: assente offensivamente, in difesa è apparso in netta difficoltà.



Mina 6: tiene in piedi la difesa sarda come può.



(dal 29' s.t Wieteska 5,5: entra e "balla" insieme ai compagni).



Obert 5,5: fatica parecchio a contenere le discese ospiti.



(dal 19' s.t Augello 5,5: ha sui piedi il pallone per riaprire il match ma manda alto sopra la traversa)



Azzi 4,5: sbaglia qualsiasi cosa si possa sbagliare. Non riesce a spazzare un pallone abbastanza facile procurando l'autorete di Deiola



(dal 1' s.t Dossena 5,5: il suo ingresso non cambia l'equilibrio difensivo).



Nandez 5,5: non il solito leone, oggi più spento del solito. Non basta combattere come sempre.



Deiola 5: dovrebbe comandare il centrocampo ma non lo fa. Il suo autogol in realtà è colpa di Azzi.



Makoumbou 5: troppi tocchi non permettono di fare la giusta giocata ma di perdere solamente il tempo giusto.



Viola 5,5: i suoi colpi non vanno a buon fine.



(dal 1' s.t Luvumbo 5,5: crea scompiglio ma non basta)



Gaetano 7: trova il gol sotto l'incrocio dei pali con una vera perla. Sfiora più volte la doppietta personale.



Lapadula 5: lasciato da solo dalla squadra. Non riesce ad impensierire la difesa avversaria.



(dal 29' s.t Pavoletti 5,5: riceve pochi palloni, mai pericoloso).



All. Ranieri 5: sbaglia completamente la formazione iniziale e i cambi ne sono la dimostrazione. Come sempre i suoi per reagire devono subire due reti.