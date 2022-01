Cagliari-Bologna 2-1: da 5 sul gol subito ma poi compie un miracolo da 7 su Orsolini. Voto dettato dalla media.: a tratti troppo irruento ma in una difesa serve anche chi compie il famoso ruolo del "macellaio".: pronti via prende subito un giallo che condiziona la sua partita ma nel complesso ferma, anche se a volte con fatica, Arnautovic.: rischia troppo con Orsolini ma tutto sommato partita sufficiente.: le voci della sua probabile cessione potrebbero avere influito sulla sua prestazione opaca. Quasi sempre in ritardo sull'uomo. Suo il fallo sulla conseguente punizione vincente di Orsolini.(dal 13' s.t: entra per dare la svolta sulla fascia sinistra ma questo non accade. Lento ed impreciso).: tanta grinta e tanto cuore ma alcuni errori in fase di costruzione condizionano l'eventuale sufficienza.(dal 18' s.t: entra e regala tre punti al Cagliari. Prima trova l'assist per Pavoletti e poi, dopo aver addomesticato con il tacco, trova la rete dei tre punti): nella prima frazione si perde per via della velocità del gioco ma una volta calati i ritmi compie il suo dovere egregiamente.troppi errori commessi in fase di impostazione. Anche oggi, purtroppo, gioca troppo arretrato per le sue doti.: un treno sull'out di destra. Sfiora il gol del vantaggio ma, per l'ennesima volta, viene fermato sul più bello dal palo.: trascina la squadra a suon di incoraggiamenti, sbaglia troppe occasioni veramente ghiotte ma trova l'assist vincente per il 2 a 1 finale.: lotta su ogni palla, torna a difendere e con una zampata trova la rete del pareggio. Rinato.(dal 35' s.tAll.: seconda vittoria di fila che rilanciano il Cagliari nella corsa per la salvezza. Con l'inserimento di Pereiro svolta una gara destinata alla sconfitta.