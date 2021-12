Cagliari-Cittadella 3-1



Radunovic 6: partita senza troppi rischi. Incolpevole sul grande gol di Donnarumma.



Altare 6: attento in fase difensiva, propositivo in quella offensiva.



Carboni 6: partita di ordinaria amministrazione per lui. Dirige la difesa senza grossi problemi.



(dal 17' s.t Caceres 6: entra e controlla la situazione).



Obert 6: attento per tutta la durata della gara.



Zappa 7: un treno sulla fascia. Mette in mezzo tanti palloni interessanti.



Kourfalidis 6: buona la prima per il capitano della primavera rossoblù. Mostra qualche buon spunto ma deve restare più concentrato)



(dal 14' s.t Grassi 6: il lancio per Zappa mette in mostra tutte le sue qualità).



Oliva 6: veste i panni da regista e porta a casa il compito senza problemi.



Deiola 7: con la fascia di capitano segna un gol, propizia il secondo e disputa una partita di grande continuità. Giornata perfetta per lui.



(dal 17' s.t Dalbert 6: troppo irruento negli interventi ma compie il suo dovere).



Lykogiannis 6: per "colpa" del var non trova la via del gol. Partita nel complesso sufficiente.



(dal 36' s.t Desogus s.v)



Pereiro 6,5: come un rapace d'area trova la via del gol. Un po' fuori ruolo ma promosso.



Ceter 7: trova il suo primo gol con la maglia rossoblù. Tiene palla, fa sponda e lotta si impegna anche in fase difensiva.



(dal 14' s.t Joao Pedro 6: qualche colpo di genio ma senza mai trovare il colpo finale, anzi, nel finale centra un clamoroso palo a porta quasi sguarnita)



All. Mazzarri 6,5: un po' di turnover per provare a tirare il fiato in vista del campionato. Passa il turno senza problemi.