Cragno 6: subisce pochi tiri. Può poco sul rigore di Verdi. Dice di no a Kastanos nel finale.Altare 7,5: Djuric è un brutto cliente e a volte deve usare le maniere forti. All’ultimo respiro prende l’ascensore vincente in area di rigore.Lovato 5: fa un bel lavoro su Djuric. Sporca una partita ordinata col fallo da rigore su Kastanos.Ceppitelli 5,5: Kastanos gli va via con un gioco di prestigio in occasione del rigore. Fino a quel momento era stato molto ordinato.(dal 34’ st Baselli 6,5: impatto importante. Si procura il rigore che poi Di Bello toglie, mette sulla testa di Altare la palla del pari)Bellanova 7: mette in grossa difficoltà Ruggeri, spinge molto e prova sempre il cross. Attento anche in difesa con due chiusure importanti.Deiola 6: si muove tanto in mezzo al campo e si inserisce bene.(dal 26’ st Pereiro sv)Grassi 6,5: fa bene scudo davanti alla retroguardia. Organizza bene il gioco e si propone. Sfiora l’1-1 con un gran sinistro da fuori che becca il palo esterno a Sepe battuto.Rog 5: si nasconde molto in mezzo al campo, tocca pochi palloni e non trova mai la giocata importante. Agostini lo toglie.(dal 13’ st Marin 6: partecipa all’arrembaggio finale)Lykogiannis 6: spesso pericoloso quando calcia i piazzati. Si butta spesso in area sui cross di Bellanova. Nel forcing finale crossa palloni interessanti.Joao Pedro 6,5: ci mette inventiva per innescare Pavoletti. Le azioni offensive dei rossoblu passano tutte dai suoi piedi. Dà una mano anche in difesa. Colpisce debole di testa una bella palla in area.Pavoletti 6: sfiora di testa il vantaggio al 14’. Ingaggia un bel duello con Radovanovic e Fazio.(dal 26’ st Keita Balde 6: dà vivacità, partecipa all’occasione del rigore revocato, disturbando l’uscita di Sepe)All. Agostini 6,5: il suo Cagliari sta bene fisicamente e impatta nel modo giusto. E’ saggio nel proseguire col 3-5-2. Il gol non demoralizza la squadra e neanche il rigore revocato. Gran carattere nella rimonta finale.