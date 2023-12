Lazio – Cagliari 1-0non può nulla sul gol del vantaggio della Lazio. Poi però è protagonista di almeno due interventi che tengono in vita la squadra: tiene bene a bada Immobile senza concedergli spazi per colpire (dal 37’ s.t. Nandez sv)non è esente da colpe sul gol dell’1-0. Aiuta come può nei raddoppi sugli esterni laziali.Ingenuo contro Lazzari sull’1-0. Ranieri lo leva dopo mezz’ora per evitargli il 2° giallo. (dal 31’ p.t.: meno peggio del compagno, ma Lazzari continua a fare quello che vuole su quella fascia.): prestazione solida, favorita anche dall’aver trovato un Luis Alberto non in serata.: prova ad inventare qualcosa giocando palloni in verticale. Apprezzabile, ma impreciso, anche nella conclusione dalla distanza. (dal 43' s.t.: stronca la reazione del Cagliari dopo lo svantaggio facendosi buttare fuori per una doppia ingenuità contro Guendouzi, prima se lo fa sfuggire alle spalle e poi lo stende mentre si involava verso la porta.: impreciso nella gestione del pallone. Non funziona granché neanche il suo filtro a metà campo: gioca con personalità e coraggio; a testa alta cerca sempre la giocata per i compagni. Il migliore dei suoi per qualità mostrata nel primo tempo. (dal 1’s.t.: prova con qualche cambio di gioco a dare imprevedibilità alla manovra.)(dal 31’ p.t.: non riesce a trovare i tempi per dialogare con Petagna e provare a creare pericoli.): fa quel che può per far salire i compagni a proporre gioco in avanti. In inferiorità numerica si trova a fare a spallate contro tutta la difesa avversaria.All.:: schiera una formazione a trazione anteriore, senza timore reverenziale verso l’avversario, nemmeno in inferiorità numerica. Viene tradito solo dalle disattenzioni individuali dei suoi uomini.