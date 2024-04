Cagliari, le pagelle di CM: i cambi svoltano la partita. Difesa da rivedere

Scuffet 6,5: sicuramente poco colpevole sul tacco di Duda. Per il resto attento nelle chiusure.Zappa 5,5: qualche errore di valutazione nelle chiusure. Poteva fare sicuramente meglio.Dossena 6: alcune letture non sempre precise. Per il resto, non soffre troppo gli avversari.Mina 5,5: in fase di ripartenza cerca di tener alta la squadra, ma soffre le ripartenze veloci degli avversari.Augello 6,5: si rende pericoloso con tiri da fuori soprattutto nella seconda parte della gara. Buoni i suoi ripiegamenti difensivi.(dal 36' s.t. Azzi: s.v.)Nandez 6: ci mette un poco a carburare. Gioca abbastanza scolasticamente.

(dal 27' s.t. Oristanio 6,5: impatto più che positivo sulla gara. Si piazza al centro dell'azione offensiva, prendendosi anche qualche botta.)Makoumbou 6: da lui passano numerosi palloni. Si fa vedere in area di rigore avversaria. Gli manca però quella precisione utile nell'ultimo passaggio.(dal 27' s.t. Prati 6,5: anche per lui buon impatto sulla gara in un momento molto delicato.)Deiola 5: non convince appieno. Tanti i palloni persi nella trequarti avversaria.(dal 27' s.t. Sulemana 7: entra e segna immediatamente un gran gol che riporta la partita in pareggio.)

Luvumbo 6,5: si fa vedere con continuità dai compagni, anche a costo di sbagliare. Partita di carattere.Shomurodov 5: partita mai decollata per lui. Poco incisivo negli ultimi metri.(dal 1' s.t. Viola 6,5: decisamente meglio del compagno. In fase offensiva non gioca mai in modo banale.)Lapadula 5,5: non riesce a concretizzare per troppa fretta. Poteva essere sicuramente più preciso.All.: Ranieri 6,5: Cagliari che con i subentrati cambia completamente volto. Ottima lettura della gara, forse alcune scelte iniziali da rivedere.