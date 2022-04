: prima ferma Zakaria con una super parata di gomito, poi tiene in piedi la "baracca" con una serie di ottimi interventi. Incolpevole sui gol.: anche oggi nel momento del bisogno si è trasformato nella versione "macellaio". Sfortunato nel rimpallo sul gol del vantaggio ospite.: si trasforma in versione francobollo e placca perfettamente Vlahović per oltre 70 minuti. L'unica sbavatura della partita porta però al gol del serbo.: torna titolare dopo tre mesi ma come sempre gioca con grinta e carattere. Peccato per qualche errore di troppo.: il treno rossoblù tira troppo il freno non portando a termine i compiti offensivi. Quest'oggi sono mancate le sue incursioni.: primo tempo da vero protagonista, peccato si assenti nella ripresa.: a sorpresa in versione metronomo. Fa da filtro tra i reparti dimostrando personalità.(dal 34' s.t: nuovamente schierato per esigenza da interno di centrocampo ma questa volta coglie meglio le indicazioni e porta a casa la sufficenza.(dal 13' s.t: non ha ancora il ritmo partita e si vede. Nonostante ciò prova a mettere ordine nel momento più delicato del match).: usa il fisico per fermare qualche incursione ospite ma raramente si vede in fase offensiva.(dal 34' s.t: un tiro, un gol. Peccato che non sia servito per portare a casa almeno un punto.: prova a lottare con il fisico ma finisce nella doppia morsa Chiellini-de Ligt.(dal 21' s.t: entra per svoltare la partita ma appare svogliato e nulla più).: passa in vantaggio contro la Juventus e poi decide di parcheggiare il pullmino. Tardivo nei cambi. Per la salvezza serve molto di più.