Cagliari-Torino 1-1



Cragno 5: colpevolissimo sul gol subito. Giornata da dimenticare per lui,



Carboni 5,5: involontariamente infila la propria porta. Da quel momento gioca con troppo timore.



Ceppitelli 6: l'unico che riesce a tenere a bada l'attacco ospite.



(dal 32' s.t Godin s.v)



Caceres 5,5: prova a portarsi in attacco senza troppo successo.



Bellanova 6,5: un treno sull'out di destra. Imprendibile.



Marin 5,5: disegna qualche geometria senza mai attaccare la profondità.



Grassi 6,5: impeccabile in fase difensiva. Detta i giusti tempi alla squadra.



(dal 32' s.t Pereiro s.v)



Nandez 6,5: macina km come se non ci fosse un domani. Dicono che in questo momenti stia ancora correndo all'interno degli spogliatoi.



Dalbert 5,5: poco incisivo sulla fascia. Deve dare di più in fase di spinta.



(dal 42' s.t Zappa s.v)



Joao Pedro 7,5: con il gol in rovesciata tira fuori dal cilindro l'ennesimo colpo di genio.



Keita Baldè 5,5: lotta su ogni pallone ma non trova mai la via della porta avversaria.



(dal 18' s.t Pavoletti 5,5: entra ma non incide come dovrebbe)



All. Mazzarri 6: trova il quarto pareggio di fila contro la sua ex squadra. Buon punto ma si deve fare di più.