Napoli-Cagliari 2-0Cagliari:: non può nulla su entrambi i gol del Napoli. Intuisce anche il rigore di Insigne ma non ci arriva.: il rientro non è dei più semplici. Di fronte c'è il Napoli che va a mille, soprattutto sulla fascia di Insigne. Cerca di fare il suo.: perde un po' la posizione in occasione dell'1-0 e si trova nella terra di mezzo non uscendo su Zielinski e non tenendo Osimhen. Il raddoppio del Napoli: nonostante la sua fisicità ha enormi difficoltà nel tenere botta nei duelli con Osimhen. Viene anche bruciato in velocità, non lo prende mai (23' s.t.: difficile fare bene contro un Napoli così in forma e con gli avversari che sbucano ovunque).: esperienza e attenzione, sono le caratteristiche che mette in campo per limitare Politano nelle giocate.: ha qualche buon guizzo sulla fascia destra ma di fronte a lui c'è Mario Rui che è in una serata super.: prova a costruire ogni tanto ma l'avversario non glielo permette (23' s.t.: pochissimi palloni giocati dal suo ingresso, non incide minimamente).: annullato totalmente dal centrocampo napoletano, troppo fisico e troppo dinamico per lui (40' s.t.).: c'è spinta sulla fascia sinistra del Cagliari e le uniche potenziali occasioni da gol partono proprio da lui (40' s.t.).: non pervenuto, è assente nella manovra e non riesce a legare centrocampo e attacco.: è durissima la lotta lì davanti contro la coppia Koulibaly-Rrahmani. Si vede che gioca da unica punta e si perde in mezzo al palleggio avversario.: c'è tanto da lavorare su questa squadra che al Maradona si è arresa totalmente di fronte ad un avversario comunque enorme.