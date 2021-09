Napoli-Cagliari 2-0



Marcatori: 11' p.t. Osimhen (N), 12' s.t. Insigne (r) (N).



Assist: 11' p.t. Zielinski (N).



Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabián Ruiz (43' s.t. Demme); Politano (24' s.t. Lozano) Zielinski (24' s.t. Elmas), Insigne (32' s.t. Ounas); Osimhen (32' s.t. Petagna). All. Spalletti.



Cagliari (4-4-1-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz (23' s.t. Ceppitelli), Godin, Caceres; Nandez, Deiola (23' s.t. Keita), Strootman (40' s.t. Grassi), Lykogiannis (40' s.t. Pereiro); Marin, Joao Pedro. All. Mazzarri.



Arbitro: Piccinini di Forlì.



Ammoniti: 14' s.t. Walukiewicz​ (C), 21' s.t. Osimhen (N), 31' s.t. Elmas (N).



Espulsi: -