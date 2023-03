: reattivo sulla botta di Puscas a metà primo tempo; poi torna a godersi la gara.francobolla Puscas lasciando al rumeno appena lo spazio per respirare.padrone della difesa con cui nessuno osa alzare la voce.data la serata di scarso lavoro in difesa si prende più di una libera uscita nella metà campo rivale, fungendo quasi da punta aggiunta. Forse anche per questo Ranieri gli risparmia la ripresa sostituendolo con un mediano vero e proprio(dal 1’ stporta ordine e idee al gioco cagliaritano, che infatti con lui in campo cambia letteralmente registro. Maestro).dopo un primo tempo timido, cresce nella ripresa, contribuendo a far salire il baricentro cagliaritano.: ammonito, infortunato, sostituito: il tutto in meno di un quarto d’ora. Per il capitano non certo la serata più positiva della sua carriera.(dal 13’ ptbuttato in campo a freddo col compito di far girare la manovra sarda ci mette un po’ a carburare. Una volta rotto il ghiaccio, però, non sfigura, pur senza strafare).di gran lunga il più dinamico nella statica mediana rossoblù, abile e utile in entrambe le fasi.poca corsa, tanta attenzione difensiva per uno dei tanti ex di turno.(dal 27’ st: entra con il piglio giusto dando una buona dose di verve alla manovra sarda. Nel finale salva il gol sull'affondo di Sabelli).prova ad accendere la luce ma l’unica volta che trova l’interruttore ci pensa la bandierina del guardalinee a rispegnerla subito.(dal 27’ stporta peso ed esperienza là davanti, senza però lasciare traccia di sé).sonnecchia nel primo tempo, sembra scatena dopo il riposo, quando fa ammonire due genoani in cinque minuti. Ma la sua carica si esaurisce presto.: cerca Luvumbo più di quanto il compagno di reparto faccia con lui. Quando invece si mette in proprio finisce per incapponirsi in inutili acrobazie.studia l’avversario nel primo tempo, prova a sorprenderlo nella ripresa. La sfida della Unipol Domus finisce senza vincitori ma se qualcuno avrebbe meritato i tre punti sono certamente i suoi giocatori. La buona notizia è che la crisi del Cagliari, malgrado la mancata vittoria, è ufficialmente alle spalle. Ora però serve risolvere il problema del gol.