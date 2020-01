Brescia-Cagliari 2-2



Olsen 7: Viene bucato da due grandi gol di Torregrossa. Compie degli ottimi interventi tenendo in vita la squadra. Al pari di Nainggolan è il migliore dei suoi.

Faragò 6: In fase d’attacco ha una buona occasione da gol che non sfrutta. In fase difensiva non commette sbavature giocando una partita complessivamente sufficiente.



Pisacane 6: Dalle sue parti gravita Donnarumma non in grande giornata. Non fatica a marcare ma arriva in ritardo nell’aiuto al compagno di reparto.



Klavan 5: Perde ogni duello aereo con Torregrossa. Non riesce a far valere il suo fisico e la sua stazza atletica. Se il tuo attaccante segna una doppietta significa che non è stata una domenica bestiale.



Pellegrini 6: Spinge poco in fase d’attacco ma è comunque presente in fase difensiva. Si piazza sulla corsia di sinistra svolgendo bene il suo ruolo. Sostanzioso.



Nandez 5: Molto nervoso e poco incisivo. Si fa notare solo per un battibecco su fallo laterale con Tonali per il quale si prende il cartellino giallo. Da rivedere.



(Dal 43’st Cerri sv: entra nel finale a dare centimetri alla squadra, ha una buona occasione ma non la sfrutta)



Cigarini 6,5: Mette in area la palla del colpo di testa vincente di Joao Pedro. Sulla sua corsia vince ripetutamente i duelli con il rispettivo marcatore dimostrando di essere un elemento imprescindibile per Maran.



(Dal 27’st Oliva 6: Entra e contribuisce al raggiungimento del pareggio dei sardi).



Rog 5: Prestazione con poco nerbo e poca reattività. Non riesce a farsi trovare con costanza dai compagni. Marano lo vede e lo cambia ad inizio della ripresa. Bocciato.



(dall’8’st Ionita 5: sarà il mercato che lo vede protagonista di numerose trattative ma non ha la testa giusta per dare il suo apporto alla squadra)



Nainggolan 7,5: Il Cagliari è tutto nei suoi piedi. Il Ninja si posizione tra centrocampo e attacco dando modo alla squadra di poter trasformare le azioni da difensive e offensive. E’ l’ultimo a mollare da vero guerriero.



Joao Pedro 7: Vola in cielo sul traversone di Cigarini portando in vantaggio i suoi. Nella ripresa ha la grande chance di pareggiare ma la spreca. Non fallisce quella dal discetto per il suo tredicesimo centro in campionato.



Simeone 6: Ha subito una buona occasione con Joronen superlativo. Per il resto non riesce a trovare mai lo spiraglio per essere pericoloso. Si guadagna comunque un rigore preziosissimo.



All. Maran 6. Da ex si prende il punto che fa respirare la squadra e la sua panchina. Prestazione buona dalla metà campo in su, meno in fase difensiva dove c’è qualche meccanismo da registrare. Un punto importante che dà fiducia e morale