: la ‘stincata’ di Harroui è comunque imparabile, talmente arriva da vicino.: dei tre dietro il più positivo è proprio il giovane slovacco, sempre attento e aggressivo. Il giallo è solo una medaglia al valore in più.: impacciato, soffre gli spunti di Raspadori.(dal 1’ s.t.: riporta certezze sul centrodestra della linea difensiva): in ritardo su Harroui in occasione dell’uno a zero. Nella ripresa rischia di causare un rigore atterrando nella propria area Frattesi.: alla mezzora va vicino al gol con una deviazione di testa. Spinge con continuità sulla fascia destra.: bei recuperi da parte del biondino greco. Prezioso soprattutto in fase difensiva.(dal 32’ s.t.: regia un poco in pantofole. Perde una brutta palla per tempo, ma sfoggia anche qualche buon lancio.(dal 41’ s.t.: con le sue corse cerca di tenere in piedi una squadra di giovani e rincalzi. Avrebbe pure fatto un assist, se non fosse intervenuto il Var.: Ferrari gli tira contro e il pallone finisce in rete, ma anche in questo caso viene rilevato un fuorigioco. È l’unico picco della sua prestazione.: quando riesce a fregare Ruan Tressoldi e a metterla dentro sul cross di Nandez, si illude di aver pareggiato. Peccato abbiano inventato il Var.: un po’ troppo poco il sostegno da seconda punta a Pavoletti. Quando si fa vivo, sbaglia le giocate più ambiziose.(dal 23’ s.t.: il suo ingresso non cambia l’inerzia della partita)All.: sebbene il suo Cagliari sia tutto pieno di rattoppi e di giovani, fa una buona figura. Per poco non riacciuffa un Sassuolo che si credeva già passato.