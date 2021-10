Cagliari-Roma 1-2



Cragno 5,5: incolpevole sul primo gol ma forse sul secondo poteva sistemare meglio la barriera, nonostante il grande gol di Pellegrini.



Bellanova 6: primo tempo da 7, poi nella ripresa si spegne. Voto dettato dalla media.



Carboni 6,5: insuperabile, a tratti un vero muro.



Ceppitelli 6,5: insieme a Carboni annulla Abraham.



Zappa 6,5: tante ottime discese ma soprattutto chiusure difensive.



Deiola 5,5: buon primo tempo ma nella ripresa appare spesso fuori dagli schemi.

(dal 38' s.t Keita Baldé s.v)



Marin 6,5: senza di lui il Cagliari si sarebbe spento prima del dovuto. I suoi lanci hanno messo spesso in difficoltà la difesa ospite.



Grassi 6: sostituisce degnamente l'infortunato Strootman. Potrebbe fare qualcosa di più in fase di impostazione.

(dal 34' s.t Oliva s.v)



Lykogiannis 5,5: buon primo tempo, poi perde il controllo della partita. A tratti troppo nervoso.



Joao Pedro 5: tiene qualche pallone ma nulla di più. Quest'oggi sono mancate le sue giocate.



Pavoletti 6,5: meriterebbe un 7 pieno ma quel gol sbagliato sull'1 a 0 un po' pesa sul risultato finale. Nel complesso ottima prestazione, fa il lavoro sporco e trova la prima rete stagionale.



All. Mazzarri 5,5: per poco non compie l'impresa con una squadra decimata. La sconfitta contro la Roma tiene la squadra all'ultimo posto in classifica.