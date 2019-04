ROMA-CAGLIARI 3-0



Cragno 6,5: Prende le misure per il prossimo anno? Di sicuro le prende con eccessiva tranquillità quando si ritrova Fazio e Pastore di fronte. Bravo a restare immobile su Dzeko nella ripresa, geniale quando da gatto toglie dall’angolino basso un colpo di El Shaarawy.



Cacciatore 5,5: Marca stretto El Shaarawy, ma il Faraone sa come sfuggire al suo aguzzino. In sofferenza. (30’st Srna 5,5: una punizione mal calciata e niente di più contro la squadra che eliminò in Champions dieci anni fa)



Pisacane 5: Lascia la grinta in Sardegna e regala un giorno da leone a Pastore.



Ceppitelli 5,5: Leggermente meglio rispetto al compagno di reparto, ma resta una di quelle giornate dimenticabili.



Lu.Pellegrini 6: Si ritrova l’amico Kluivert di fronte, e ingaggia un duello di freschezza che l’olandese domina nella prima mezz’ora. Poi prende le misure.



Ionita 5: Non incide, non combatte, non convince. Cigarini 5,5: Una leggera dose di verve in più rispetto ai compagni di reparto, ma pure tanti errori.



Barella 6: Altro osservato speciale. Va a infastidire Nzonzi ma non regala grandi spunti. Non oggi.



Birsa 5,5: Un bel taglio in avanti a inizio ripresa e poco più. Tra lui e Kolarov è gara di sbadigli. (23’st Deiola 6: senza colpe).



Joao Pedro 5: Pure per Joao un sabato di relax, nella ripresa prova qualche numero dei suoi. Ma senza convinzione. (39’st Thereau ng)



Pavoletti 5: Già in vacanza. Non crea il minimo grattacapo a Manolas e Fazio.



Maran 5: Difficile trovare motivazioni quando non c’è più nulla per cui combattere. La gita a Roma ne è la riprova.