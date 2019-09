Cagliari-Hellas Verona 1-1



Olsen 6,5: incolpevole sul gol subito, attento quando chiamato in causa.



Cacciatore 5,5: poca proposizione in avanti e qualche distrazione sulle chiusure.



Pisacane 5: scivolone in area che regala il gol agli avversari. Inevitabilmente pesa sulla valutazione finale.



Ceppitelli 6,5: buona proposizione in avanti, anche quando il Cagliari ha risentito del pareggio veronese.



Pellegrini 6: meglio nel primo tempo, quando dà più continuità alla manovra dei compagni.



Nandez 6: corre molto e cerca di farsi vedere nel vivo dell'azione anche se a volte è poco preciso nei passaggi tra le linee. Molto stanco a fine gara.



Cigarini 5,5: gioca bene la prima parte di gara, ma quando l'Hellas spinge al massimo, si nasconde dalla manovra dei suoi.

(28' s.t. Oliva: s.v.)​



Rog 6,5: corre tanto e ci mette molta foga nei contrasti, anche rischiando la giocata.

(38's.t. Ionita: s.v.)​



Castro 6: tanta corsa e bei assist per i compagni. Serve un poco più di precisione e meno fretta.

(24' Nainggolan 6: entra bene in partita dando subito apporto alla manovra.)​



Joao Pedro 6,5:oltre il bel gol è sicuramente il più pericoloso in fase offensiva. Bene le imbucate dietro ai difensori avversari.



Simeone 5,5: troppo impreciso sotto porta, si mangia una rete praticamente a porta vuota.





All. Maran 6: Cagliari che fa vedere il meglio di sé nel primo tempo. Soffre dopo il pareggio veronese ma negli ultimi minuti sfiora di nuovo il vantaggio. Qualche rischio di troppo in difesa. Giusti i cambi fatti.