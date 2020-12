: una vera e propria saracinesca. Para qualsiasi cosa si diriga verso la propria porta fino al 60'. Incolpevole sul gol da fuori di Barella, poteva forse fare di più sul secondo. Il terzo non lo contiamo, visto che era andato a saltare alla ricerca del pareggio.: nel primo tempo prova a spingere ma complice Zappa sulla stessa fascia decide successivamente di pensare maggiormente alla fase difensiva.(dal 23' s.t: entra per marcare Lukaku, compito portato a termine perfettamente. Disattento però in occasione del raddoppio nerazzurro): parte in sordina ma già nel primo tempo prende le misure delle punte nerazzurre. Cala nella fase finale del match, quella più importante.: marcare Lukaku non è certamente il più facile dei mestieri. Il giovane difensore sardo soffre e si vede, bravo però a non crollare troppo dal punto di vista psicologico.(dal 44' s.t: assente per gran parte della gara. Non spinge come richiesto dal proprio tecnico. Attento però in fase difensiva.: il rumeno sembra aver preso confidenza con il campionato italiano dimostrando anche una buona intesa con Rog.: prende per mano il centrocampo rossoblù e non lo molla più. Onnipresente, fondamentale più volte sull'ex Barella.: il terzino dell'under 21 prima gioca da ala e successivamente da terzino, dimostrandosi in entrambe le occasioni un osso duro da superare.: il brasiliano non brilla come sempre, in partite del genere da lui ci si aspetta di più.: si inizia a pensare che il ragazzo abbia inserite delle vere e proprie pile Duracell. Corre per tre e non si stanca mai. Corona la partita con un grandissimo gol.(dal 23' s.t: di ritorno in campo dopo il covid, non incide come sa fare. Poteva fare di più in chiusura su Barella in occasione del gol): si sbatte su ogni pallone, lotta, torna in difesa ma... ha sul groppone il gol sbagliato nel recupero del primo tempo, gol che avrebbe probabilemente chiuso la partita.(dal 30' s.t: tiene palla, tiene su la squadra ma nel finale si divora la rete del pareggio): prepara la partita nel migliore dei modi. Sapeva di dover soffrire per colpire in silenzio e così ha fatto. Peccato che la squadra sia crollata nella fase più importante del match.