Cagliari, le pagelle di CM: Ranieri da 10 e lode. Deiola, cuore da vero capitano. Mutandwa, che gol!

: parata elastica su Belotti ma incolpevolissimo sul gol di Bonaventura.(dal 45' s.t +3: spiazzato nel rigore subito).: poteva chiudere meglio in occasione del gol viola. In fase di spinta quasi assente.: sente leggermente la pressione da ex. Nel finale perde Gonzalez sul gol del 2 a 2.: qualche errore di troppo in fase inziale ma si riscatta nel secondo tempo.: lascia la fase offensiva per provare a contenere le incursioni viola.: prima sfiora il gol, poi trova un assist al bacio per il gol del pareggio.

: inserimento da bomber vero, capitano, leader. Trova una rete meritatissima.(dal 32' s.t(dal 45' s.t +3).: si divora in contropiede un gol quasi già fatto. Poco lucido sotto porta.(dal 32' s.t: entra e trova il primo gol in Serie A con un gol a giro veramente bello).: con qualche lampo di genio illumina la sua partita.: solita grinta e tanto cuore per quella che potrebbe esser stata la sua ultima partita in rossoblù. Lancia Mutandwa con una trivela da applausi.(dal 45' s.t +2: è lui a causare il rigore del definitivo 3 a 2).

: lotta su ogni pallone trovando anche una rete che però viene annullata dal VAR per fuorigioco.: dilly ding dilly dong. Salva il Cagliari in antico e termina così, con l'ennesimo miracolo calcistico, la sua splendida carriera. Uomo vero dentro e fuori dal campo.