Atalanta – Cagliari 0-1



Cragno 7: fresco di convocazione nazionale, non delude Mancini parando su corner e sulla porta con grande prontezza di riflessi. Grande coraggio nelle uscite coi pugni, è uno scrigno la sua rete. Va sicurissimo su Zapata al 64’ e mette per l’ennesima volta la sicura alla porta.



Srna 6,5: si sta ambientando bene sull’isola e si vede, regala ai compagni molti palloni tesi e all’altezza giusta e Pavoletti ringrazia. Abile crossatore, il dolore non lo frena.



Romagna 6: trattiene e pressa Zapata fino al soffocamento rendendo difficili le cose per la punta orobica. La prende di mano in area e rischia un po’ troppo per fermare de Roon.



Klavan 6,5: respinge tutte le prime palle gol dei bergamaschi, aiuta tanto Cragno lì dietro. Anticipa Pasalic e manda a vuoto le incursioni dei bergamaschi.



Padoin 6: grande osservato speciale, questa volta non punisce la sua ex squadra, ma è fondamentale nello spazzare via sfere pericolose e far volare la sua ala



Castro 6,5: tira in porta sempre, ma la palla spesso è larga, sempre alla destra di Berisha. Ha qualche difficoltà a fermare Freuler. Triplicata la sua marcatura alla mezzora di gioco, riesce comunque a recuperare tutte le sfere.



Dal 74’ Faragò: sv



Bradaric 6: c’è sempre molto spazio per le sue azioni, ma solo finchè Pasalic non prende le misure e si mette in mezzo; lui ricambia e frena l’ex Chelsea in attacco. Maran lo punzecchia perché non indietreggia.



Barella 7: si fa male a una spalla ma poi diventa lui la spalla di Pavoletti che lo cerca nel gioco aereo. La sua punizione dritta in rete mostra il talento che Mancini ha già visto e fatto suo per la Nazionale.



Ionita 6: tra Srna e Castro l’intesa passa da lui, segue i consigli che gli urla Maran dalla panca. Nella ripresa si innervosisce e prende giallo per fallo su Adnan, poi colpisce Mancini e rischia grosso: Maran lo cambia.



Dal 67’ Dessena 5,5: va liscio sul pallone in area piccola e poi regala punizione al Papu prendendo ammonizione.



Sau 6,5: prescelto a Farias come spalla di Pavoletti, pressa alto e mette in agitazione i nerazzurri aggredendoli. Fa ripartire l’azione con grande velocità. Occasione grandissima al 28’, ma sbaglia il tocco e si mangia un gol fatto. Nel contrasto con Djimsiti guadagna una bella punizione al 44’che diventa il gol del vantaggio.



Dal 78’ Farias: sv



Pavoletti 6,5: re dell’attacco cagliaritano, la sua specialità è il gol di testa e ci prova subito. Al quarto d’ora si libera di Mancini e ci prova anche di tacco, invano.



All. Maran 6: in fase di non possesso il modulo rossoblù diventa come per magia un 4-4-2, poi nonostante il gol la sua attenzione è più rivolta al quarto uomo che al campo. L'atteggiamento che inculca nel break è però quello giusto e la squadra lo premia.