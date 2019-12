Cagliari-Lazio 1-2



Rafael 6: una sicurezza per tutta la partita, ma si ritrova due gol sulla capoccia nel finale senza quasi accorgersene.



Cacciatore 6,5: Maran ci punta sempre, lui risponde sempre con tanto impegno, tanta abnegazione, fa tutto al meglio, senza mai strafare.



Pisacane 6: c’era lui su Caicedo nel momento del gol dell’attaccante biancoceleste, ma lo strapotere fisico dell’avversario ha avuto la meglio.



Klavan 6: benissimo fino al convulso finale.



Lykogiannis 6,5: dà tutto, spinge quando è il momento, tampona dietro contro un avversario, Lazzari, che spinge tantissimo.



Nandez 6,5: chiude il suo 2019 (ammonito, era diffidato) con una prestazione maschia, di lotta, alla Nandez.



Cigarini 6,5: la calma e la tranquillità che dà la sua regia è una manna dal cielo per Maran. Non va mai in affanno, sempre lucido.

(dal 35’ s.t. Oliva 5,5: dentro per difendere il risultato, non riesce nell’intento, non solo per colpa sua ovviamente)



Ionita 7: sostituisce come meglio non potrebbe Rog, ma d’altronde è un titolare aggiunto di questa squadra.

(dal 38’ s.t. Faragò 5: ha sulla coscienza un contropiede che avrebbe dovuto sfruttare meglio, favorendo poi la rimonta laziale)



Nainggolan 7: il solito leone, combatte su ogni palla e con una qualità straordinaria giganteggia nella metà camp offensiva. Peccato per quel contropiede non sfruttato sul finale del primo tempo che poteva dare il 2-0.

(dal 49’ s.t. Deiola s.v.)



Simeone 7: quanto ha corso. Il Cholito oggi era davvero indemoniato. Trova un fantastico gol con un tiro al volo sotto l’incrocio e non molla un pallone, anche nei duelli aerei. Finisce stremato.



Joao Pedro 6,5: l’assist per il gol di Simeone e una partita di sacrificio, magari con poca qualità, ma con grande cuore.



All. Maran 6: accarezza il sogno Champions fino al 92’, poi la Lazio lo riporta sulla terra. Una beffa incredibile per il suo Cagliari.