Hellas Verona- Cagliari 2-1

Cragno 6: tiene a galla i suoi fino all’ultimo con grande freddezza.



Cacciatore 5,5: poca attenzione nei contrassi e spesso in ritardo. Deve ritrovare la forma fisica.

(Dal 24’ Mattiello 6: sicuramente meglio del compagno. Cerca di tenere a galla la difesa anche quando è più sotto pressione



Ceppitelli 5,5: anche per lui molto distrazioni che creano molte difficoltà ai propri compagni di reparto.



Pisacane 6,5: sicuramente il migliore del reparto. Buona prova fisica e di attenzione nei contrasti. Anche qualche falcata in contropiede.



Nandez 6,5: bene sia in fase difensiva che offensiva. Ci mette spesso il fisico vincendo i contrasti più duri.

Ionita 5: poco in partita son dai primi minuti. Troppo fuori dal ritmo dell’azione, perde i tempi gioco.(Dal 20’ paloschi: s.v.)Cigarini 5,5: primo tempo completamente fuori dal gioco, poi prova a riprendersi ma le non riesce a trovare la quadra nelle azioni. Impreciso nei passaggi e spesso perde palloni importanti.

Rog 6: senza infamia senza lode, fa il suo ma nulla di più.



Pellegrini 6: buona forma fisica anche se manca la precisione soprattutto nell’ultimo passaggio.

(dal 40’ s.t. lykogiannis: s.v.)



Pereiro 6: gara giocata a buoni ritmi con spesso azioni pericolose in area avversaria. Si spegne un poco a fine tempo e giustamente sostituito.

(dal 4’ s.t. Birsa 6: cerca di fare gioco ma deve trovare ancora i tempi di gioco)



Simeone 6,5: migliore dei suoi. Sempre pericoloso e cerca di lottare fino alla fine. Si riparte sicuramente da lui.



ALL.: Zenga 5,5: squadra che parte più compassata ma si riprende nel secondo tempo. Si deve sicuramente partire da qui, con carattere e con attenzione agli errori fatti.