Cagliari-Torino 0-0



Cragno 6,5: un'indecisione in uscita ad inizio gara, poi un paio di interventi decisivi su Falque e Zaza.



Srna 5,5: tiene a bada Ansaldi prima e Parigini poi, ma nella metà campo avversaria è impalpabile e impreciso.



Ceppitelli 6: pochissime sbavature, sia in fase di impostazione che in marcatura. Nel finale blinda l'area di rigore.



Romagna 6: sempre puntuale e preciso nelle chiusure e nelle marcature preventive.



Lykogiannis 5,5: sbaglia anche i passaggi elementari, positiva la fase difensiva.



Dessena 6: prestazione di sostanza e quantità quella del capitano rossoblù, sempre pronto a raddoppiare il portatore di palla avversario.



Cigarini 6: prova a dettare i tempi di gioco con le sue geometrie, ma il campo pesante non lo aiuta affatto.



(Dal 40' s.t. Bradaric SV)



Barella 6: prezioso in fase di interdizione, poi qualche lampo di classe ma niente di trascendentale. Nel finale di primo tempo sfiora il gol dopo una giocata sontuosa.



Ionita 5,5: non trova mai la giusta posizione, per il Toro è facile contenerlo.



Joao Pedro 5,5: la marcatura asfissiante di Izzo lo limita, serata difficile per il brasiliano.



(Dal 34' s.t. Sau SV)



Pavoletti 5,5: fa a sportellate con Nkoulou senza però trovare il guizzo vincente. Nella ripresa deve arrendersi per un problema muscolare.



(Dal 17' s.t. Cerri 5,5: entra a freddo per l'infortunio di Pavoletti e la sua prestazione ne risente.)



All. Maran 5,5: l'assenza di Castro, aggiunta a quelle di Padoin e Faragò, si sente non poco, soprattutto negli ultimi 30 metri. A gara in corso il Cagliari perde anche Pavoletti (sospetto problema muscolare al flessore), impossibile fare meglio di così contro un Torino ordinato e compatto.