:nel primo tempo diventa un muro salvando la squadra. Nella ripresa non copre bene il suo palo nel primo gol e poi clamorosamente si lascia sfuggire dalle mani il pallone che Fabbian deve solo spingere in rete.giornata difensiva per lui, sempre attento e preciso.(dal 21' s.tpoche incursioni, mai pericoloso).: quasi sempre attento in marcatura, raramente viene superato.: si presenta con un assist, subito ben integrato nella retroguardia rossoblù.: anche per lui partita più difensiva che offensiva. Nel complesso sufficiente(dal 25' s.t: entra per dar maggiore contributo alla fase offensiva ma ciò non avviene).: 45 minuti di corsa e qualità. Sostituito all'intervallo perché non al meglio.(dal 1' s.t: è tra coloro che devono sentirsi colpevoli per il pareggio ospite. Dalla sua passano troppe volte).: tiene a galla il centrocampo per oltre 70 minuti, poi crolla insieme al compagno di reparto.: come per Makoumbou tiene bene per oltre 70 minuti, poi il crollo.: contenitivo, attento. Deve solo cercare di spingersi di più in attacco.(dal 21' s.t: dov’è finita la grinta mostrata lo scorso anno dal ragazzo sardo?).: quando è in giornata è un vero “piacere” vederlo giocare. Quando accelera nessuno lo ferma.: lotta e difende ogni pallone disponibile, torna persino a difendere nella propria area. Peccato debba lasciare il campo a fine primo tempo per un problema alla caviglia.(dal 1' s.t: anche oggi assente ingiustificato).: primo tempo vincente, consapevole di dover soffrire per far male in contropiede. Nella ripresa, complice qualche infortunio, è costretto a cambiare e a crollare insieme alla squadra