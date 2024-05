Cagliari-Lecce 1-1: il tabellino

Cagliari-Lecce 1-1 (primo tempo 1-0)Marcatori: 26' p.t Mina (C), 39' s.t Krstovic (L)Assist: 26' p.t Gaetano (C), 39' s.t Almqvist (L): Scuffet; Augello (32' s.t Azzi), Dossena, Mina, Zappa (1' s.t Wieteska); Deiola, Makoumbou; Luvumbo (23' s.t Shomurodov), Gaetano, Nandez (45' s.t Obert); Lapadula (1' s.t Lapadula). All. Ranieri: Falcone; Gallo, Pongracic, Baschirotto, Gendrey; Dorgu (15' s.t Pierotti), Ramadani (27' s.t Almqvist), Blin, Oudin (27' s.t Rafia); Piccoli (1' s.t Sansone), Krstovic. All. GottiArbitro Matteo Mercenaro di Genova

Ammoniti: 14' p.t Piccoli (L), 9' s.t Sansone (L), 11' s.t Ramadani (L), 19' s.t Scuffet (C), 29' s.t Nandez (C), 29' s.t Baschirotto (L), 32' s.t Augello (C), 33' s.t Deiola (C)Espulsi: 44' p.t Gaetano (C)