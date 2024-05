Juventus, è il Montero day: sta scontando la squalifica in Primavera VIDEO. Attesa per l'annuncio

La Juventus non è più la squadra di Massimiliano Allegri. L'allenatore livornese è stato esonerato nella giornata di ieri in seguito ai comportamenti tenuti al termine e dopo la vittoria della Coppa Italia contro l'Atalanta. Il comunicato diramato dalla società non ha ancora annunciato chi prenderà il suo posto in panchina, ma la scelta è chiara e quello di oggi sarà per i bianconeri il Paolo Montero day.



CON LA PRIMAVERA PER LA SQUALIFICA - Montero è attualmente l'allenatore della formazione Primavera e nel pomeriggio di ieri è partito insieme agli Under 19 alla volta di Frosinone. Questa mattina la squadra è in campo e Montero puntualmente si è presentato allo stadio, ma non per allenare i ragazzi, bensì per scontare la giornata di squalifica che pendeva su di lui. Solo così, infatti, potrà sedersi tranquillamente sulla panchina della prima squadra nella serata di lunedì quando Rabiot, Danilo e compagni affronteranno il Bologna.





ATTESO L'ANNUNCIO IN SERATA - Dopo la partita Montero tornerà in treno con la squadra Primavera in direzione Torino e soltanto nel tardo pomeriggio sarà in città. C'è attesa per l'annuncio ufficiale della promozione in prima squadra che dovrebbe arrivare già nella giornata di oggi o al più tardi nella mattinata di domani, in tempo per sbrogliare le pratiche burocratiche.



ALLENAMENTO DIRETTO DA PADOIN E MAGNANELLI - Nel frattempo la prima squadra non resterà ferma e il programma degli allenamenti proseguirà. Non ci sarà Allegri, né il suo staff che al pari del primo allenatore è stato sollevato dall'incarico. Sono rimasti a disposizione soltanto Simone Padoin e Francesco Magnanelli, promossi da Allegri, ma non facenti parte del suo gruppo ristretto. Saranno loro a dirigere l'allenamento odierno.