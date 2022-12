L'ennesima sconfitta stagionale, quella incassata ieri a Palermo, potrebbe costare molto cara al tecnico del Cagliari Fabio Liverani.



La società sarda starebbe riflettendo sulla possibilità di sollevare dall'incarico l'ex centrocampista di Perugia e Lazio, soprattutto alla luce del deludente dodicesimo posto occupato attualmente in classifica dai rossoblù.



A tal proposito, stando a quanto scrive La Gazzetta dello Sport, sarebbe già stato contattato Claudio Ranieri, nelle scorse settimane dato vicinissimo al Genoa prima che i liguri decidessero di confermare la fiducia ad Alberto Gilardino. Per il 71enne allenatore romano si tratterebbe di un ritorno sul quell'isola dopo fece grandi cose a cavallo tra anni '80 e '90 agli albori della propria carriera in panchina.



Prima di procedere al cambio, tuttavia, il Cagliari parrebbe intenzionato a concedere un'ultima possibilità a Liverani, permettendogli di chiudere il girone d'andata con la sfida interna contro il Cosenza in programma lunedì prossimo.