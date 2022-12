L'esonero di Alexander Blessin apre scenari tutti da decifrare in casa Genoa.



La guida della squadra è stata per il momento affidata ad Alberto Gilardino, che oggi alle 15 dirigerà l'allenamento odierno. E anche giovedì contro il Sudtirol il tecnico della Primavera rossoblù dovrebbe sedersi a bordo campo. Ma la sua permanenza in sella al Grifone non è scontato che sia duratura.



La dirigenza rossoblù continua infatti a guardarsi attorno, considerando la promozione del Gila come una soluzione-ponte, destinata a chiudersi non appena verrà identificato il nuovo titolare della panchina. Un casting che procede da giorni e che sembra vedere in corsa tre candidati con percentuali differenti: Nenad Bjelica, Leonardo Semplici e Claudio Ranieri.



Proprio quest'ultimo è stato raggiunto nelle scorse ore da Il Secolo XIX. Alla domanda se per lui sarebbe un problema approdare a Genoa dopo aver in passato fatto altrettanto con la Sampdoria l'allenatore romano ha risposto: "Sono un professionista, da parte mia non ci sarebbe nessuna preclusione nei confronti del Genoa".



Allo stesso modo Ranieri ha però negato di aver avuto contatti con il club rossoblù: "Nessuno mi ha cercato ma se ci fosse stato qualche contatto non lo direi certamente...".