E' Fabio Liverani moderatamente soddisfatto quello che si presenta in sala stampa al termine dello 0-0 di Marassi tra il suo Cagliari e il Genoa: "Ritengo che questo sia per noi un ottimo punto perché ottenuto contro un avversario molto forte. Oggi i ragazzi sono stati eccezionali per spirito e voglia e questo deve essere il nostro valore aggiunto anche in futuro, a cominciare già dalla gara col Brescia".



Liverani chiarisce poi cosa al contrario non gli è piaciuto della prova dei suoi ragazzi: "Chiaramente possiamo fare meglio, soprattutto dal punto di vista del gioco e in particolare in fase di uscita palla al piede. Quando siamo riusciti a fare le cose per bene, giocando in verticale, siamo arrivati sul fondo, mentre quando non riuscivamo a farlo soffrivano. Abbiamo però fatto un’ottima partita difensiva, non prendendo gol. Ora dobbiamo cercare di essere più offensivi e possiamo farlo solo lavorando. Ribadisco che oggi la squadra ha fatto una grande partita in uno stadio importante, contro una squadra candidata a vincere il campionato".