Cagliari, Luvumbo squalificato: quale partita salta e chi gioca al suo posto

38 minuti fa



In un primo tempo da incorniciare per il Cagliari contro la Juventus, c'è una nota stonata: Zito Luvumbo, attaccante angolano dei sardi, è stato ammonito e quindi, essendo in diffida, sarà costretto a saltare la prossima partita, che vedrà gli isolani impegnati in casa del Genoa.



CHI GIOCA AL POSTO DI LUVUMBO - Zito sarà sostituito verosimilmente da Viola o da Jankto; spesso il primo entra e risulta decisivo dalla panchina. Può essere contemplabile anche la soluzione col doppio centravanti Shomurodov-Lapadula, ma di solito Ranieri preferisce non sbottonarsi troppo e gli ultimi risultati gli stanno dando ragione.