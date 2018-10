Il Cagliari si è allenato nel pomeriggio al Centro Sportivo di Assemini. Dopo l’attivazione in palestra, la squadra è stata impegnata in un circuito di forza e poi in esercitazioni per cross e tiri in porta. A chiudere la seduta una serie di partitelle.



Ceppitelli ha interrotto l’allenamento a causa di una gastralgia. Parzialmente in gruppo Rafael. Terapie per Srna, ai box Lykogiannis e Klavan. Assenti i nazionali Barella, Cragno, Romagna, Ionita e Bradaric.

Venerdì mattina è in programma una nuova seduta di allenamento.