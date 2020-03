Sono ore calde per il futuro di Rolando Maran in seguito alla sconfitta contro la Roma. Dopo undici partite senza vittorie, il presidente del Cagliari Giulini sta valutando il possibile esonero dell'allenatore. Riflessioni in corso dopo il 4-3 di ieri contro i giallorossi, il club sta valutando in queste ore il destino dell'ex allenatore del Chievo, ma non si tratta di una decisione scontata. ​I nomi più caldi per l'eventuale sostituzione al momento sono quelli di Andrea Stramaccioni e Francesco Guidolin, ma non è da escludere la promozione di Max Canzi, attuale allenatore della Primavera che ha portato i rossoblù in questo campionato alle spalle della capolista Atalanta. Seguiranno aggiornamenti sulla situazione di Maran, non è da escludere un ribaltone in casa Cagliari.