Rolando Maran, allenatore del Cagliari, parla a Radio anch'io sport di Barella e Cragno, pezzi pregiati anche sul mercato con il centrocampista corteggiato dall'Inter e il portiere nel mirino dei nerazzurri e della Roma: "Barella? Il Cagliari farebbe bene a tenerlo un anno in più. Nicolò è pronto per una grande squadra, ma ora finiamo nel migliore dei modi questa annata: lui sta bene, sta facendo vedere le sue qualità. Quello che accadrà a fine anno è tutto da vedere, lui è pronto per giocare in una grande. Cragno è bene integrato, sta bene a Cagliari. Non vedo questo rischio, poi il mercato è sempre molto particolare, vedo i ragazzi concentrati sulla nostra causa".